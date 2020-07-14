Tufanbeyli'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi - Son Dakika

Tufanbeyli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tufanbeyli Hükümet Konağı bahçesindeki etkinliğe Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaymakamı Sevgili, yaptığı konuşmada vatan uğruna canını feda eden şehitler ve ailelerine ne yapılsa karşılığının verilemeyeceğini belirtti.

Sevgili, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şükran ve minnetle andıklarını kaydetti.

Etkinlikte 15 Temmuz şehitleri anısına çam fidanları toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Sevgili ve beraberindekiler daha sonra ilçede şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret ettiler.