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Tugay, çocuklara verdiği sözü tuttu, planetaryum hizmete açıldı - Son Dakika

Tugay, çocuklara verdiği sözü tuttu, planetaryum hizmete açıldı

06.09.2021 15:27
Tugay, çocuklara verdiği sözü tuttu, planetaryum hizmete açıldı, System.String[]

Uzayın büyüsünü yansıtacak ve çocukların aileleriyle keyifli zaman geçirmesini sağlayacak planetaryum, Karşıyaka Belediyesi tarafından hizmete açıldı.

Evrensel Çocuk Müzesi bahçesine inşa edilen İzmir'in en büyük planetaryumu hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Çocukların aileleriyle keyifli zaman geçireceği yeni bir mekana kavuşuyoruz. Planetaryumun, çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirmelerine katkı koyacağına inanıyoruz" dedi.

"DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ"

Başkan Tugay Evrensel Çocuk Müzesi bahçesine inşa edilen Mavibahçe Planetaryum ile ilgili şunları söyledi: "İlk yapıldığında dinozor heykelleriyle pek çok çocuğun ilgisini çekmişti. Belli bir süre sonra ilgi tükendi, ziyaretçi düşmüştü. Burayı yenileyelim diye arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Neler ekleyebiliriz diye düşündüğümüzde bunu bulduk. Aslında her kentin ihtiyacı olan bir tesis. Teknik açıdan Türkiye'nin en iyi planetaryumu. Özel yaptırımlar pek olmuyor, kamu kuruluşları tarafından kuruluyor. Bu ölçekte bir yer yoktu. Bunu öncelikli olarak eğitim amaçlı, aynı zamanda genç ve çocukların vakit geçirmesi için düşündük. Yurt dışında filmleri yapılıyor, filmleri Türkçe'ye çeviriyoruz. Sadece Karşıyaka'da bir planetaryum kuran bir belediye olmakla kalmıyoruz. Gelişime katkı sunacak çalışmalar yapıyoruz. Üniversitelerin çalışmaları var. Yaşar Üniversitesi'nin bir birikimi var. Bu yönde çalışmalar yapacağız. Zamanla çok daha ilgi çekecek. Filmlerin gösterilmesine biz de katkı koyacağız. Bu bölge eğitim kampüsüne dönüşüyor, biraz ilerde sıfır karbon noktası gibi bir tesis kuruldu. Ege Orman Vakfı'yla kurduğumuz bir tesis. Çocuklarımıza çevre konusunda eğitimler veriyoruz. Biraz ilerde bilim müzesi var, yanda bir okul var. O okulun bitişinde ekolojik yaşam merkezi yapıyoruz. İhalesi yapıldı. Tarım, bitkiler ve toprak konusunda yine çocuklara ve gençlere eğitimler verilecek. Yetişkinlere de aromatik bitkiler hakkında eğitimler verilecek. Buranın bahçesinde bir tane botanik bahçesi yapmayı düşünüyoruz. İzmir'in ikliminde olmayan bitki koleksiyonu oluşturmak istiyoruz. Her yerde görmediğimiz bazı hayvan türlerini sergileyeceğiz. İlgi çekici yer haline getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

HER YAŞA HİTAP EDECEK

Proje hakkında bilgi veren Mimar Değer Erten de şöyle konuştu: "Karşıyaka Belediye Başkanı'mız Sayın Cemil Tugay'ın vizyonuyla her yaştan vatandaşımızın doğadaki yerini uzay ölçeğinde görerek fikren ve zihnen bilinçlerinin bilim ve evrene açılacağı vizyonuyla inşaa edilmiş bu tesis, halkımızın hizmetine Türk mühendisliği ve sermayesiyle sunulmuştur. Mavibahçe Alışveriş Merkezi'nin katkılarıyla kurulan tesis, gerçek 4k-4096 x 4096 formatında filmleri gerçek zamanlı oynatabilecek. Planetaryum gelecek 8k teknolojisine hazırdır. Her yaşa hitap edebilecek tesis, uzay basta olmak üzere tarihten anatomiye kadar konuları benzersiz görsel ortamda sunabilecek."

AYNI ANDA 98 KİŞİYE HİZMET VERECEK

Planetaryum, aynı anda 98 kişiye hizmet verebilecek. 16 metre kubbe çapı ile İzmir'in en büyük, ülkemizin de birkaç büyük planetaryumundan birisi olan mekan, 22 derece kubbe eğimi ile özgün ve uluslararası bir tasarım yapısına sahip. En son teknoloji görüntü, yazılım ve ışıklandırma sistemiyle teknik açıdan çağa uyum sağlayacak standartlarda imal edilen planetaryum, haftanın her günü ziyaret edilebilecek.

Tugay, çocuklara verdiği sözü tuttu, planetaryum hizmete açıldı

Cemil Tugay, Karşıyaka, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tugay, çocuklara verdiği sözü tuttu, planetaryum hizmete açıldı - Son Dakika


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