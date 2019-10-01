Tuğgeneral Okyar'dan Vali Doruk'a Ziyaret

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Artvin'e gelen Tuğgeneral Okyar, Valilik Şeref Defterini imzalayarak Vali Doruk ile bir süre görüştü.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz da hazır bulundu.