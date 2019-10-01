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Tuğgeneral Okyar'dan Vali Doruk'a Ziyaret

1 saat önce

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

Tuğgeneral Okyar'dan Vali Doruk'a Ziyaret, System.String[]

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Artvin'e gelen Tuğgeneral Okyar, Valilik Şeref Defterini imzalayarak Vali Doruk ile bir süre görüştü.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz da hazır bulundu.

Şerif Yılmaz 2, Jandarma, Erzurum, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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