Son Dakika Haberleri: Tuğgeneral Yaralı'dan Vali Yazıcı'ya veda ziyareti
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Tuğgeneral Yaralı'dan Vali Yazıcı'ya veda ziyareti

57 dakika önce

Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Vali Ersin Yazıcı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Tuğgeneral Yaralı'dan Vali Yazıcı'ya veda ziyareti, System.String[]

Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Vali Ersin Yazıcı'ya veda ziyaretinde bulundu.


Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı olarak görev yaparken 21.08.2019 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kara Harp Okulu Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret ederek vedalaştı. Vali Yazıcı da Tuğgeneral Yaralı'ya yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu. - BALIKESİR

Kara Harp Okulu, Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:05 Kaynak: İHA
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