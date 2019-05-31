Tüketici derneğinden emeklilere promosyon uyarısı
1 saat önce
Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, emeklilere yönelik banka promosyonlarıyla ilgili uyarılarda bulundu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:00 Kaynak: AA
Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz
, emeklilere yönelik banka promosyonlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Ördekli Kültür Merkezi
'nde basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, son günlerde birçok emeklinin kendilerine ulaşarak promosyonlarının ne zaman alınacağını sorduklarını söyledi.
Bankaların emekli promosyonlarını geciktirdiğini ve emekliler başvurmadıkça ödemediğini iddia eden Yılmaz, şöyle konuştu:
"Tüketicilerimiz hangi bankadan maaş alıyorlarsa ve 3 yıl önce hangi tarihte promosyonunu aldıysa yine o tarihte gidip bankalarından promosyonlarının hesaplarına yatıp yatmadığını denetlesinler. Eğer yatmadıysa bir an önce talepte bulunsunlar çünkü bankalar kendiliğinden emeklilerin maaşına promosyonlarını yatırmıyorlar. 'Ne kadar kullanırsak kar' düşüncesiyle o paraları kullanmaktadırlar. Bu nedenle emeklilerimiz, özellikle mayıs ayına denk gelmişse 3 yıl önce aldıkları promosyon, bu ay bu son gün itibarıyla hemen bankalarına gidip promosyonlarını istesinler."
Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu
Emekli öğretmen hastalıkları taş toplayarak yendi! Aralarında milyonlarca yıllık olanlar da var
Belediye ihalesinde silahlar konuştu!
Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı