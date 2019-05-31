Son Dakika Haberleri: Tüketici derneğinden emeklilere promosyon uyarısı
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Tüketici derneğinden emeklilere promosyon uyarısı

1 saat önce

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, emeklilere yönelik banka promosyonlarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Tüketici derneğinden emeklilere promosyon uyarısı, System.String[]
Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, emeklilere yönelik banka promosyonlarıyla ilgili uyarılarda bulundu.
Ördekli Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, son günlerde birçok emeklinin kendilerine ulaşarak promosyonlarının ne zaman alınacağını sorduklarını söyledi.
Bankaların emekli promosyonlarını geciktirdiğini ve emekliler başvurmadıkça ödemediğini iddia eden Yılmaz, şöyle konuştu:
"Tüketicilerimiz hangi bankadan maaş alıyorlarsa ve 3 yıl önce hangi tarihte promosyonunu aldıysa yine o tarihte gidip bankalarından promosyonlarının hesaplarına yatıp yatmadığını denetlesinler. Eğer yatmadıysa bir an önce talepte bulunsunlar çünkü bankalar kendiliğinden emeklilerin maaşına promosyonlarını yatırmıyorlar. 'Ne kadar kullanırsak kar' düşüncesiyle o paraları kullanmaktadırlar. Bu nedenle emeklilerimiz, özellikle mayıs ayına denk gelmişse 3 yıl önce aldıkları promosyon, bu ay bu son gün itibarıyla hemen bankalarına gidip promosyonlarını istesinler."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:00 Kaynak: AA
Ördekli Kültür Merkezi, Sıtkı Yılmaz, Bursa, Güncel
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