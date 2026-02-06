Tüketici Güveni Şubat'ta Beklentileri Aştı

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta 57,3'e çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin şubat ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya kıyasla 0,9 puan artarak 57,3 değerine çıktı.

Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin bu dönemde 55 değerini alması öngörülüyordu.

Tüketici güven endeksi ocakta 56,4 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ocakta aylık bazda 2,9 puan artışla 58,3'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 0,4 puan azalarak 56,6'ya geriledi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ocakta yüzde 4'ten yüzde 3,5'e inerek Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi, 2024'te görülen seviyelerin üzerinde kalmaya devam ederken, pandemi öncesindeki iki yılda kaydedilen yüzde 2,3–3 aralığının da belirgin şekilde üzerinde seyretti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise art arda ikinci ayda yükselerek yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyesinde bulunmasına rağmen, son aylardaki artışların sınırlı kaldığını ve tarihsel açıdan bakıldığında genel güven düzeyinin hala oldukça düşük olduğunu belirtti.

Hsu, yüksek fiyatların kişisel mali durumu aşındırmasına ve işini kaybetme riskinin yüksek seyretmesine ilişkin endişelerin tüketiciler arasında yaygınlığını koruduğunu ifade etti.