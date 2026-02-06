Tüketici Güveni Şubat'ta Beklentileri Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tüketici Güveni Şubat'ta Beklentileri Aştı

06.02.2026 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Michigan Üniversitesi, şubat ayında tüketici güven endeksinin 57,3'e yükseldiğini açıkladı.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta 57,3'e çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin şubat ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya kıyasla 0,9 puan artarak 57,3 değerine çıktı.

Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin bu dönemde 55 değerini alması öngörülüyordu.

Tüketici güven endeksi ocakta 56,4 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ocakta aylık bazda 2,9 puan artışla 58,3'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 0,4 puan azalarak 56,6'ya geriledi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ocakta yüzde 4'ten yüzde 3,5'e inerek Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi, 2024'te görülen seviyelerin üzerinde kalmaya devam ederken, pandemi öncesindeki iki yılda kaydedilen yüzde 2,3–3 aralığının da belirgin şekilde üzerinde seyretti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise art arda ikinci ayda yükselerek yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyesinde bulunmasına rağmen, son aylardaki artışların sınırlı kaldığını ve tarihsel açıdan bakıldığında genel güven düzeyinin hala oldukça düşük olduğunu belirtti.

Hsu, yüksek fiyatların kişisel mali durumu aşındırmasına ve işini kaybetme riskinin yüksek seyretmesine ilişkin endişelerin tüketiciler arasında yaygınlığını koruduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Güveni Şubat'ta Beklentileri Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Ünlü rapçi Lvbel C5’den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı Ünlü rapçi Lvbel C5'den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı
Ne pide ne de hurma Ramazan’ın gözdesi tezgahlarda Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

19:39
Eminönü’nde banka soygunu
Eminönü'nde banka soygunu
19:29
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 19:58:38. #7.11#
SON DAKİKA: Tüketici Güveni Şubat'ta Beklentileri Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.