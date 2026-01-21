Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te 849 Bin Başvuru Karara Bağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te 849 Bin Başvuru Karara Bağladı

21.01.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketici Hakem Heyetleri, 2025'te 849 bin başvuru çözüme kavuşturdu, toplam 12,4 milyar lira uyuşmazlık.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetleri'nin 2025 yılında 849 bin 143 başvuruyu karara bağlayarak, 12,4 milyar liralık uyuşmazlığı yargıya taşımadan çözüme kavuşturduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tüketici Hakem Heyetleri'ne 2025 yılında yapılan başvurular ve sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Tüketici Hakem Heyetlerinin yargının iş yükünü "önemli ölçüde" azalttığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine toplam 907 bin 515 başvuru yapılmış, bu başvurulardan 849 bin 143'ü karara bağlanmıştır. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 12,4 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılına kıyasla 2025 yılında başvuru sayısında yüzde 20 artış kaydedilmiştir. 2025 yılında yapılan başvuruların yüzde 72'si e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmiş olup, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlenmiştir. 2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuruların yüzde 58'i erkek, yüzde 42'si kadın tüketiciler tarafından yapılmıştır. Yaş dağılımına bakıldığında; en fazla başvuru yüzde 32 oranıyla 30–40 yaş aralığındaki tüketiciler tarafından yapılmıştır. En az başvuru ise yüzde 3 oranıyla 65 yaş üzerindeki tüketiciler tarafından gerçekleştirilmiştir."

"En az başvurunun yapıldığı il ise Ardahan olarak gerçekleşmiştir"

2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuruların il bazındaki dağılımında İstanbul'un ilk sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, başvuru sayısının en yüksek olduğu il ve ilçelerle ilgili şu bilgiler yer aldı:

"2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine en fazla başvuru yapılan ilk beş il sırasıyla; İstanbul (235 bin 253), Ankara (100 bin 958), İzmir (60 bin 722), Bursa (33 bin 581) ve Antalya (28 bin 45) olmuştur. En az başvurunun yapıldığı il ise Ardahan (561) olarak gerçekleşmiştir. İl Tüketici Hakem Heyetleri arasında en fazla başvuru İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına (24 bin 506), ilçe Tüketici Hakem Heyetleri arasında ise en fazla başvuru Ankara ili Yenimahalle İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına (14 bin 13) yapılmıştır."

"2025 yılı içerisinde en fazla başvuru perakende ticaret sektörüne yönelik gerçekleşti"

2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuruların yüzde 64'ünün ayıplı mal ve hizmet iddiası ile gerçekleştiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 yılında yapılan başvuruların yüzde 36'sı ayıplı mal, yüzde 28'i ayıplı hizmet şikayetlerine ilişkindir. Ürün bazında bakıldığında; ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri toplam başvuruların yüzde 19,6'sını oluşturarak ilk sırada yer almıştır. Bunu sırasıyla; mobil hat aboneliği (yüzde 4,75), kredi kartı üyelik ücreti (yüzde 3,97), mobilya (yüzde 3,71), cep telefonu (yüzde 3,61) ve internet aboneliği (yüzde 3,11) izlemektedir. E-ticaret alışverişlerine (mesafeli sözleşmeler) ilişkin başvuruların oranı ise yüzde 5,19 olarak gerçekleşmiştir.  2025 yılı içerisinde en fazla başvuru perakende ticaret sektörüne yönelik gerçekleşti. Sektörel bazda incelendiğinde; perakende ticaret sektörü 484 bin 170 başvuru (yüzde 53,35), abonelik hizmetleri sektörü 104 bin 112 başvuru (yüzde 11,47) ve finansal hizmetler sektörü 86 bin 637 başvuru (yüzde 9,54) ile en fazla başvuru yapılan sektörler olmuştur."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te 849 Bin Başvuru Karara Bağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Kirli elleri bulacak ve hesabını o hainlerden soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Kirli elleri bulacak ve hesabını o hainlerden soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:57:50. #7.11#
SON DAKİKA: Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te 849 Bin Başvuru Karara Bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.