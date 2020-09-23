TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu - Son Dakika

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL–SEN) İstanbul 1 No'lu Şubesi, toplu iş sözleşmesinin imzalanmadığı gerekçesiyle Bakırköy Belediyesi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Sendika üyeleri, CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı önünde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu alkışlarla ve slogan atarak protesto etti.

Daha sonra Bakırköy Belediyesi yanında bulunan Özgürlük Meydanı'na geçen memurlar adında açıklama yapan Şube Başkanı Adem Erdem, 28 Ağustos'ta benzer bir açıklama yaptıklarını hatırlatırken, o günden bugüne Bülent Kerimoğlu'nun somut adım atmak yerine çalışanları toplayarak baskılamayı ve gözdağı vererek kamu emekçilerini kendi istedikleri noktaya çekmeye çalıştığını öne sürdü.

Erdem, "Herhangi yasal dayanağı olmadan ve mevcut toplu sözleşmede 'Yeni sözleşme imzalanana kadar eski sözleşme geçerlidir' maddesi olmasına rağmen toplu sözleşme ödemelerini tek taraflı ihlal ederek eylül ayı ödemelerini yapmamış ve fiili olarak kamu emekçilerinin paralarını gasbetmiştir. Mevcut sözleşme hükümlerini yerine getirmeyen belediye artık suç işlemektedir." dedi.

Başkan Kerimoğlu'nun 18 aydır toplu sözleşme imzalamayarak kamu emekçilerini mağdur ettiğini dile getiren Erdem, şöyle konuştu:

"Bir yandan da uyuşmazlık tutanağı gibi biz memurların toplu sözleşmesinde olmayan bir yolu ileri sürmek isteyerek süreci uzatmak istemektedir. Kamu çalışanları olarak bizler Bülent Kerimoğlu'nun samimi olmadığını görmekteyiz. Bizlere kazanılmış haklarımızı elimizden alan bir sözleşme dayatmaktadır. Geri bir sözleşme ile emekçinin cebine göz diktiğini, mevcudun altına inilmesini talep etmekle güç yaşam koşullarında olan emekçileri daha da açlığa, sefalete mahkum etmek istediğini görmekteyiz. Yanı başımızda AK Partili belediyeler bulunmakta ve bu belediyeler için de 4688 sayılı yasa var. Merkezi hükümetle aynı partili olan bu belediyeler bile 4688'i uygulamaz iken ve bu sözde ucube limitlerin üzerinde ödeme yaparken, iktidara talip olduğunu ifade eden ana muhalefet partisinin iktidar olduğu bir belediyede limit dayatması yapılması, biz emekçiler için umut olamayacaklarını görmemize neden oluyor."

Erdem, taleplerin karşılanmaması halinde eylemlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Memurlar daha sonra Bakırköy Belediye binası önünde, üzerinde "Bülent Kerimoğlu", "hak", "adalet", "sürgün", "mobbing" ve "toplu sözleşme" yazılı balonları patlattı.