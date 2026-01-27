TÜMOSAN Konyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
7'ye 7 ve 5'e 5 top oyunuyla devam eden idman, koşu ile sona erdi.
Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
