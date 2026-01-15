TÜMOSAN Konyaspor, Bodrum FK'yi 2-1 Yendi - Son Dakika
Spor

TÜMOSAN Konyaspor, Bodrum FK'yi 2-1 Yendi

TÜMOSAN Konyaspor, Bodrum FK\'yi 2-1 Yendi
15.01.2026 20:24
Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor, Sipay Bodrum'u 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Çağrıcan Pazarcıklı, Samet Çiçek

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Imeri, Furkan Apaydın, İsmail Tarım, Cenk Şen (Dk. 65 Obekpa), Dimitrov (Dk. 83 Emirhan Arkutcu), Mustafa Erdilman (Dk. 46 Ahmet Aslan), Adem Metin Türk (Dk. 65 Brazao), Ege Bilsel, Enes Öğrüce, Seferi (Dk. 65 Ali Habeşoğlu)

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Andzouana (Dk. 77 Arif Boşluk), Tunahan Taşçı (Dk. 61 Deniz Türüç), Bardhi (Dk. 69 Berkan Kutlu), Jevtovic (Dk. 46 Jo Jin-Ho), Muleka, Bjorlo, Umut Nayir (Dk. 77 Svendsen)

Goller: Dk. 45 Bjorlo, Dk. 79 Svendsen (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 56 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 14 Jevtovic, Dk. 35 Arif Boşluk, Dk. 47 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+2 Ahmet Aslan (Sipay Bodrum FK)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.

Gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılan TÜMOSAN Konyaspor puanını 6'ya yükseltti. Bodrum FK ise ikinci maçında da puan alamayarak çeyrek finale yükselme şansını zora soktu.

45. dakikada Konyaspor 1-0 öne geçti. Umut Nayir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bjorlo, meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturdu.

İlk yarı misafir ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada sol kanatta İsmail Tarım'a yaptığı baskı ile topu kapan Muleka'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem, Muleka'nın İsmail'e faul yaptığını belirterek golü geçersiz saydı.

56. dakikada Bodrum FK, skoru eşitledi. Sol kanattaki Dimitrov'un pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Seferi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden oyun alanına döndü. Kale sahasında Ege Bilsel, topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.

79. dakikada TÜMOSAN Konyaspor, tekrar öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, kale sahasında Svendsen topu ağlara yolladı: 1-2

Karşılaşma TÜMOSAN Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor, Bodrum FK'yi 2-1 Yendi - Son Dakika

