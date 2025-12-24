TÜMOSAN Konyaspor'dan Deniz Türüç Transferi - Son Dakika
TÜMOSAN Konyaspor'dan Deniz Türüç Transferi

24.12.2025 22:17
Başkan Atiker, devre arası çalışmaları çerçevesinde Deniz Türüç ile transfer yaptıklarını açıkladı.

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, devre arası transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İlk transferimizi de Deniz Türüç ile yaptık. Diğer arkadaşlarımızla görüşmemiz devam ediyor." dedi.

Atiker, Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kulübün 54 sözleşmeli profesyonel futbolcusunu 40'a düşürdüklerini aktaran Atiker, yönetim kurulunun kulübe yaklaşık 620 milyon lira destek sağladığını dile getirdi.

Atiker, kulüp geliri olarak yaklaşık 600 milyon liranın da kasaya girmesini sağladıklarını ifade ederek, "Bu kaynaklar günü kurtarmak için değil kulübümüzün geleceğini inşaat etmek için kullanıldı. Bu sezon sonu itibarıyla borcumuzun yaklaşık 2,4 milyar lira olmasını öngörüyoruz. Devir alınan borç miktarı 1 milyar 550 milyon lira, yapılandırma kur ve faiz farkı 250 milyon lira, 2025-2026 sezon gelir-gider farkını da topladığımızda 2,4 milyar lira oluyor. Bu borcun ödenebilmesi için gerekli çalışmalarımız yapılmaktadır. İnşallah kulübümüze sürekli gelir getirecek ciddi imkanları oluşturuyoruz." diye konuştu.

"İlk transferimizi de Deniz Türüç ile yaptık"

Transferde temel ilkenin mali disiplin ve sportif katkı olduğuna değinen Atiker, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda sezon başında kulübümüze 8 futbolcu kazandırılmıştır. Devre arası transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Takımımızın ihtiyacı olan bölgelere 4 veya 5 takviye yapmayı planlıyoruz. Şu an transfer komitemiz hızlı bir şekilde çalışmaya başlamıştır. İlk transferimizi de Deniz Türüç ile yaptık. Diğer arkadaşlarımızla görüşmemiz devam ediyor. İnşallah kamp sürecinde Antalya'da olacaklar. İsim vermiyorum çünkü şu an süreç devam ediyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Deniz Türüç, Konyaspor, Tümosan, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

