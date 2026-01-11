Tunceli Cemevi Genel Kurulunda Arbede - Son Dakika
Tunceli Cemevi Genel Kurulunda Arbede

11.01.2026 17:44
Tunceli Cemevi'nde başkanlık yarışı sırasında arbede çıktı, bir grup genel kurulu terk etti.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde bulunan Tunceli Cemevi'nin olağan genel kurulunda, başkanlık yarışı için taraf olan iki grup arasında arbede çıktı. Bir grup, cemevinde yapılan genel kurulu terk etti.

Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde bulunan 141 üyeli Tunceli Cemevi'nin genel kurulu olaylı geçti. Tunceli Cemevi'nin genel kurulunda mevcut Başkan Ali Ekber Yurt ile Ali Önal başkan adayı oldu. Divan seçiminin ardından faaliyet raporu okundu.

Faaliyet raporuna ilişkin söz alan başkan adayı Ali Önal, mevcut yönetimin usulsüz şekilde 27 üye kaydı yaptığını savundu.

Bu iddialara cevap veren Tunceli Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt ise, "Ben 12 üye yaptım. Buraya 150 tane de üye yazabilirdim. Ama bu etik değildir. Ben inanıyorum ki siz olsaydınız 300 tane üye yapardınız. Benimle ilgili kişisel olarak başka şeyler de var. Nasıl eşimi takip ettirdiklerini biliyorum. Ancak bunlar özele giriyor. Bütün dedeler ifade vermeye gitmesin diye şikayetimden vazgeçtim" dedi.

"Bunların Alevilikle hiçbir alakaları yoktur"

Başkan adayı Ali Önal ise bu iddiaları iftira olarak nitelendirdi. Ardından salonda gergin anlar yaşandı, taraflar arasında arbede çıktı. Ali Önal ve bir grup üye genel kurulun yapıldığı salondan ayrılarak cemevi önünde basın açıklaması yaptı.

Önal, şunları kaydetti:

"Alevi inancına yakışmayan, insanları geren, insanları tehdit eden bir anlayışla yürütülen genel kurulu kabul etmiyoruz. Divan başkanının taraflı yapısıyla yapılacak bir genel kurul hiçbir Alevi topluluğunun gönlünde yer almaz, bizim de gönlümüzde yer almamıştır. Bundan dolayı genel kurulu terk ettik. Hala istinaf mahkemesinde olan kararın sonucunu bekleyeceğiz. Bunlar burada kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Bunların Alevilikle hiçbir alakaları yok. Buradan bize inanan, bizi seven, bize oy vermek için buraya gelen üyelerimize de teşekkür ediyorum. Onlardan özür diliyorum, böyle olmasını istemezdik ama yapacak bir şey yok. Benim için yol daha önemli. Bizim koltuk gibi bir davamız yok, koltuk gibi bir sevdamız yok. Bizim burada yapılan hizmetler noktasında, burada yapılan yolsuzluklar konusunda itirazımız var. Bunları dile getiremediğimiz zaman burada durmanın bir anlamı yoktur, o yüzden genel kurul terk ediyoruz."

Genel kurulda yapılan seçimlerde Ali Ekber Yurt 78 oyla yeniden Tunceli Cemevi Başkanı seçildi.

