Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

41 dakika önce

Tunceli kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Tunceli kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının ortaklaşa düzenlediği operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet el bombası, 1 adet sırt çantası ve 1 adet terörist kıyafeti ele geçirilmiştir" denildi.

Kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

(İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Tunceli Valiliği, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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