Tunceli'de 154 köy yolu ulaşıma kapandı, bir ilçede eğitime ara verildi - Son Dakika

Tunceli'de 154 köy yolu ulaşıma kapandı, bir ilçede eğitime ara verildi

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 154 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 80 cm'yi aştığı Ovacık İlçesi'nde ise eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli'de birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Yağışın en etkili olduğu ilçelerden Ovacık'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilirken kamuda çalışan engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildi.

Öte yandan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu 28-59 kilometreleri arası, güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatıldı. Valilik, vatandaşların bu yolu kullanmak yerine alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

Karayollarından yapılan duyuruda ise Tunceli-Ovacık ile Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolunu kullanacak vatandaşların kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları istendi.