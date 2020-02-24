Tunceli'de 237 bin avroluk

Tunceli'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ hibe programı kapsamında kabul edilen 237 bin avroluk "İnşaatta Yeni Vizyon: Yeşil Binalar" projesi, İngiltere, İspanya ve Romanya'dan katılan ortaklarla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Ulusal Ajans Avrupa Birliği Eğitim Gençlik ve Spor Merkezi Başkanlığına KA202 stratejik ortaklılar kapsamında sunulan 515 proje arasında bağımsız uzman değerlendirmesi sonucu 36 projenin hibe almaya hak kazandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan projenin 237 bin avroluk bütçesiyle 8. sırada yer aldığının aktarıldığı açıklamada, projenin Öğretmenevi'nde düzenlenen açılış toplantısıyla başladığı belirtildi.

Açıklamada, projeyle ilgili şunlar kaydedildi:

"İki günlük çalışma boyunca projenin fikri çıktılardaki etkinin en yüksek seviyeye çıkarılması için neler yapılması gerektiği, bütçe zaman yönetimi, yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik konularında bilgi alışverişinde bulunularak, 10-17 Mayısta İspanya'da yapılacak öğrenme öğretme eğitimi toplantısında teslim edilmek üzere Yeşil Binalarla ilgili oluşturulacak müfredat için sektörel anket ve analiz raporlarının nasıl hazırlanacağı konusunda kararlar alındı. Ayrıca, proje kapsamında Yeşil Bina konularını içeren 3 adet kitap ve mobil uygulama programını oluşturularak İngilizce ve Türkçe dilinde hazırlanan çıktılar ülkemize ve Avrupa'ya servis edilmesi kararlaştırıldı."

Toplantının ardından proje ortakları Vali Tuncay Sonel'i ziyaret ederek projeyle ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Hilmi Çolakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, İspanya Teknik Üniversitesi Akademisyeni Doç. Dr. Deniz Kızıldağ, Konsra Greenwich Üniversitesi Akademisyeni Doç. Dr. Özgür Çınar, Romanya Casa Teleorman Eğitim Enstitüsü Akademisyenleri, İstanbul Çevre Dostu Binalar Derneği Genel Sekreteri Engin Işıltan, İstanbul Proje Tasarım ve Yönetim Şirketi Mimarlarından Neslihan Aydoğan ve Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Yaşar Sever katıldı.