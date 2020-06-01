Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ - Tunceli Valiliği, Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada,"Tunceli-Ovacık Kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonumuz devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir"denildi.