Tunceli'de 4 sığınak içerisinde mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında 4 sığınak içinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli- Ovacık Kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 4 sığınak içerisinde; 4 adet büyük tüp, 50 kilogram şeker, 2 çift ayakkabı, çok miktarda kalaşnikof fişeği, 2 adet radyo, 1 adet battaniye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

(Ercan Topaç/İHA)