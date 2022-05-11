Tunceli'de 4 sığınak içerisinde mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de 4 sığınak içerisinde mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

11.05.2022 18:35
Tunceli'de 4 sığınak içerisinde mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında 4 sığınak içinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında 4 sığınak içinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli- Ovacık Kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 4 sığınak içerisinde; 4 adet büyük tüp, 50 kilogram şeker, 2 çift ayakkabı, çok miktarda kalaşnikof fişeği, 2 adet radyo, 1 adet battaniye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

(Ercan Topaç/İHA)

Tunceli'de 4 sığınak içerisinde mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Tunceli'de 4 sığınak içerisinde mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Kaynak: İHA

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