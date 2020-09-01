Tunceli'de bir esnaf 500 kişiye aşure dağıttı - Son Dakika

Tunceli'de kafe işletmeciliği yapan Haydar Gül, muharrem ayı dolayısıyla 500 kişiye aşure dağıttı.

Gül, yaptığı açıklamada, muharrem ayında tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulundu.

Kerbela'nın ders çıkarılması gereken bir olay olduğunu ifade eden Gül, "Bizler muharrem ayı dolayısıyla oruçlarımızı tutuk. Birlik, beraberlik ve bu tür acıların bir daha yaşanmaması için dualarımızı ettik. Allah dualarımızı, oruçlarımızı kabul etsin. Gelenek olduğu üzere, her yıl muharrem orucunun ardından aşure yapar dağıtırız. Bu yıl da geleneğimizi sürdürdük. Kovid-19 salgını dolayısıyla sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyarak aşuremizi dağıttık." dedi.