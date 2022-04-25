Çocuklar palyaço ve tiyatro gösterisiyle eğlendi - Son Dakika
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Çocuklar palyaço ve tiyatro gösterisiyle eğlendi

25.04.2022 16:38

Tunceli'de çocukları eğlendirmeye yönelik palyaço ve tiyatro gösterisi düzenlendi.

Tunceli'de çocukları eğlendirmeye yönelik palyaço ve tiyatro gösterisi düzenlendi.

Valilik koordinesinde Tunceli Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte palyaçolar gösteri sundu.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte ayı, tavşan ve pembe panter kostümü giyen kişilerce çocuklara tiyatro gösterisi sunuldu.

Müzik eşliğinde dans edip şarkılar söyleyen yaklaşık bin çocuk, etkinlik sonunda balon uçurdu.

Programa, Vali Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Çocuklar palyaço ve tiyatro gösterisiyle eğlendi
Çocuklar palyaço ve tiyatro gösterisiyle eğlendi
Çocuklar palyaço ve tiyatro gösterisiyle eğlendi
Çocuklar palyaço ve tiyatro gösterisiyle eğlendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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