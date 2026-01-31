Tunceli'de Dolandırıcı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Tunceli'de Dolandırıcı Tutuklandı

Tunceli\'de Dolandırıcı Tutuklandı
31.01.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de sahte dekontla 14 milyon TL dolandıran şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Tunceli'de hayvancılıkla uğraşan vatandaşları sahte banka dekontlarıyla dolandırdığı belirlenen bir şüpheli, toplam 14 milyon TL'lik vurgun sonrası düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'de hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın, sahip olduğu 48 adet keçiyi satmak üzere anlaştığı şahıslar tarafından kendisine sahte banka dekontu gönderilmek suretiyle 625 bin TL dolandırılması üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Mağdur vatandaşın müracaatı sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüpheli Ö.B.'nin organize şekilde hareket ederek il genelinde 7 ayrı olayda toplam 930 küçükbaş hayvanı sahte banka dekontlarıyla satın aldığı belirlendi. Şüphelinin bu yöntemle hayvan satıcılarını yaklaşık 14 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde yakalanan Ö.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların özellikle yüksek meblağlı alışverişlerde ödeme tutarının banka hesaplarına fiilen yansımadan kesinlikle mal teslimi yapmamaları gerektiği vurgulanarak, sahte banka dekontlarına karşı dikkatli olunması istendi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Tunceli, Banka, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de Dolandırıcı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?
Büyükelçi Uraz’dan Cidde Turizm Fuarı’nda turizm mesajı: Türkiye yeterince tanınıyor ama daha fazlasını yapmalıyız Büyükelçi Uraz'dan Cidde Turizm Fuarı'nda turizm mesajı: Türkiye yeterince tanınıyor ama daha fazlasını yapmalıyız
Akrabaların tartışması kanlı bitti Akrabaların tartışması kanlı bitti
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum

20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
19:32
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
19:06
Canlı anlatım: 11 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: 11 dakikada 2 gol
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
17:35
İstanbullular dikkat Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 20:45:31. #7.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Dolandırıcı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.