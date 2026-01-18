Tunceli\'de Hamile Kadına Kar Engeline Rağmen Ulaşıldı

Tunceli'de; UMKE, 112, AFAD, MUAK ve MUDAK ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yoğun kardan dolayı kapanan yollara rağmen Merecik Mezrası'ndaki 6,5 aylık hamile vatandaşa ulaşıldı.

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Türktaner Köyü Merecik Mezrası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşılamayan 6,5 aylık hamile S.T. için ekipler seferber oldu. Bölgeye ulaşımın sağlanamaması üzerine UMKE, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD, MUAK ve MUDAK ekipleri koordinasyon içinde çalışma başlattı. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda gebe vatandaşa ulaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerin ardından S.T., güvenli bir şekilde Hozat İlçe Devlet Hastanesi'ne nakledildi. - TUNCELİ