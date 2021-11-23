Tunceli'de kaçak keklik ve tavşan avlayan 5 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Tunceli'de kaçak keklik ve tavşan avı yaptığı belirlenen 5 kişiye toplam 20 bin lira ceza verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü görevlilerince, kentin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, koruma kontrol faaliyetleri kapsamında denetlenen 23 avcıdan 5'inin belgesiz avcılık yaptığını tespit etti.

Kaçak avcılar hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplam 20 bin lira ceza kesildi.

DKMP personelince avcıların kaçak avladığı 4 çil kekliği, 4 kınalı keklik ve 2 yaban tavşanı ile avda kullanıldığı belirlenen 4 tüfeğe el konuldu.