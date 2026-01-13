Tunceli'de Karla Mücadele: Fırat EDAŞ Sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tunceli'de Karla Mücadele: Fırat EDAŞ Sahada

Tunceli\'de Karla Mücadele: Fırat EDAŞ Sahada
13.01.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat EDAŞ, Tunceli'deki yoğun kar nedeniyle 130 personel ve 50 araçla enerji arzını sürdürüyor.

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle enerji altyapısında yaşanabilecek aksaklıklara karşı Fırat EDAŞ, 130 personel ve 50 araçla elektrik arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), son yılların en sert kışının yaşandığı Tunceli'de enerji arzının kesintisiz sağlanması için sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Günlerdir aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, resmi verilere göre il genelinde 287 köy yolu ulaşıma kapandı. Zorlu hava şartları enerji altyapısını da etkileyerek yer yer elektrik kesintilerine neden olabiliyor. Oluşabilecek kesinti ve arızalara hızlı müdahale edebilmek amacıyla Fırat EDAŞ ekipleri, Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sahada aktif görev yapıyor. Enerji arzının sürekliliğinin sağlanması için ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Tunceli'de, hava şartlarının nispeten daha elverişli olduğu çevre illerden personel ve araç desteği sağlandı. Bu kapsamda Fırat EDAŞ, 130 personel ve 50 araçla sahada görev yaparak, yol ve hava şartlarının elverdiği ölçüde arızalara hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tunceli, Ulaşım, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'de Karla Mücadele: Fırat EDAŞ Sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valilik açıkladı İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek Valilik açıkladı! İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek
Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran’ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran'ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı
Çukurova havalimanından Erbil’e direkt uçuşlar başlıyor Çukurova havalimanından Erbil'e direkt uçuşlar başlıyor

19:40
Eser Yenenler’in kedisi 9 canlı çıktı
Eser Yenenler'in kedisi 9 canlı çıktı
19:27
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
19:21
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 20:09:28. #7.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Karla Mücadele: Fırat EDAŞ Sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.