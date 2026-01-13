Tunceli\'de Karla Mücadele: Fırat EDAŞ Sahada

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle enerji altyapısında yaşanabilecek aksaklıklara karşı Fırat EDAŞ, 130 personel ve 50 araçla elektrik arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), son yılların en sert kışının yaşandığı Tunceli'de enerji arzının kesintisiz sağlanması için sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Günlerdir aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, resmi verilere göre il genelinde 287 köy yolu ulaşıma kapandı. Zorlu hava şartları enerji altyapısını da etkileyerek yer yer elektrik kesintilerine neden olabiliyor. Oluşabilecek kesinti ve arızalara hızlı müdahale edebilmek amacıyla Fırat EDAŞ ekipleri, Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sahada aktif görev yapıyor. Enerji arzının sürekliliğinin sağlanması için ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Tunceli'de, hava şartlarının nispeten daha elverişli olduğu çevre illerden personel ve araç desteği sağlandı. Bu kapsamda Fırat EDAŞ, 130 personel ve 50 araçla sahada görev yaparak, yol ve hava şartlarının elverdiği ölçüde arızalara hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor. - TUNCELİ