Son Dakika Haberleri: Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışmalarına destek için Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 2 dalgıç ve 5 dağcı bölgeye gönderildi.

Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışmalarına destek için Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 2 dalgıç ve 5 dağcı bölgeye gönderildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ovacık Belediyesinden 15 Haziran'da hayvanlarını Munzur Vadisi'ne götürmesinin ardından kaybolan 27 yaşındaki Engin Eroğlu'nun bulunması için yürütülen çalışmalara Mersin Büyükşehir Belediyesi destek olma kararı aldı.
Arama çalışmalarına destek vermesi için 2 dalgıç ve 5 dağcı olmak üzere toplam 7 kişilik arama kurtarma ekibi, Ovacık ilçesinde görevlendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:48 Kaynak: AA
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ovacık, Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önce arkadaşını, sonra da kendini vurdu Eliz Sakuçoğlu, yeni sevgilisiyle kulüpte yaptığı dansla olay oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz Palamut lakerdalarının kavanozu 130 liradan satılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:29:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]