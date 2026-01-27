Tunceli'de Kurt Mahalleye İndi - Son Dakika
Tunceli'de Kurt Mahalleye İndi

27.01.2026 16:49
Yoğun kar yağışı sonrası aç kalan kurt, Tunceli'deki İnönü Mahallesi'nde görüntülendi.

TUNCELİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın ardından merkeze bağlı İnönü Mahallesi'nde bir kurt yerleşim alanına indi. Evlerin yakınında dolaşan kurt, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer bir metreye yaklaştı. Merkeze bağlı İnönü Mahallesi'nde aç kaldığı değerlendiren ve yerleşim alanına inen bir kurt, mahalle sakinlerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, karla kaplı sokaklarda dolaşan kurdun bir süre evlerin çevresinde gezdikten sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

