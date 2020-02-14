Tunceli'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

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Tunceli'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı
7 saat önce
Tunceli'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:38 Kaynak: İHA
Tunceli'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularının devam ettiği öğrenildi. - TUNCELİ
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