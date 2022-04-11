Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki savcı, hakim ve avukat yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki savcı, hakim ve avukat yaralandı

11.04.2022 12:46
Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki savcı, hakim ve avukat yaralandı

Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Emre Küçükbaşol ile avukat Arif Yıldız yaralandı.

Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Emre Küçükbaşol ile avukat Arif Yıldız yaralandı.

Arif Yıldız'ın kullandığı 22 FA 063 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Hozat- Pertek kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Akıl ile Küçükbaşol yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akıl ve Küçükbaşol'un sağlık durumunun iyi olduğu, Yıldız'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, savcı Akıl'ın, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku soruşturmasını yürüttüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Yargı 28. Bölüm 2.Fragman Yargı 28. Bölüm 2.Fragman 11 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı 11 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı

Arif Yıldız, Tunceli, Savcı, Hakim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki savcı, hakim ve avukat yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
12:46 Ağrı'daki coşkulu sahur etkinliğine yönelik eleştirilere AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan cevap geldi: Birileri bizden rahatsız oluyor
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
12:19 Türkiye'den tarihi rekor! Bor madeni satışından kazanılan para şaşkınlık yarattı
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:52:29. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki savcı, hakim ve avukat yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement