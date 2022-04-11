Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki savcı, hakim ve avukat yaralandı - Son Dakika

Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Emre Küçükbaşol ile avukat Arif Yıldız yaralandı.

Arif Yıldız'ın kullandığı 22 FA 063 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Hozat- Pertek kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Akıl ile Küçükbaşol yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akıl ve Küçükbaşol'un sağlık durumunun iyi olduğu, Yıldız'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, savcı Akıl'ın, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku soruşturmasını yürüttüğü öğrenildi.