Tunceli'de Silahlı Tartışma: Bir Kişi Yaralandı

Tunceli'de tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde M.M. ile İ.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.M, silahla İ.T'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.