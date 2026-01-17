Tunceli\'de Şortla Buz Gibi Suda Yüzme

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Tunceli'de 3 arkadaş, karlar arasından şortla nehre girerek yüzdü. O anlar kameralara yansırken, gençlerin neşeli tavırları dikkat çekti.

Tunceli'de etkili olan dondurucu soğuklara rağmen 3 arkadaş, sıra dışı bir cesaret örneği sergiledi. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceleri gördüğü günlerde şortlarını giyen gençler, karla kaplı alanı aşarak Munzur Nehrine girdi. Karların arasından suya giren arkadaşların buz gibi suda yüzdüğü anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin soğuğa aldırış etmeden eğlendiği, yüzme sırasında kahkahalar attığı görüldü. Kısa süre sonra sudan çıkan grup, "su kaynıyor" diyerek şakalaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede ilgi gördü. - TUNCELİ