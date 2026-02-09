Tunceli'de Sosyal Medya Paylaşımlarına Adli İşlem - Son Dakika
Tunceli'de Sosyal Medya Paylaşımlarına Adli İşlem

09.02.2026 17:53
Tunceli Valiliği, kişisel verileri hedef alan paylaşım yapan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Tunceli Valiliği, bazı sosyal medya platformları ve çeşitli mecralarda kişisel veriler içeren ve bazı vatandaşları hedef alan paylaşımlarla ilgili 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya platformları ve çeşitli mecralarda yer alan paylaşımlar üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Bazı platformlarda isim listeleri yayımlanarak, listelerde yer alan kişilere yönelik doğruluğu teyit edilmemiş iddia ve suçlamalarda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kişisel veriler içeren ve masum vatandaşlarımızı hedef alan bu paylaşımlar hukuka aykırıdır. Bu tür içerikleri hazırlamak kadar, söz konusu paylaşımları yaymak, çoğaltmak ve paylaşmak da suç teşkil etmekte olup hukuki sorumluluk doğurmaktadır. Bu kapsamda söz konusu paylaşımlarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen 4 dosya kapsamında, 22 müştekinin ifadesi alınmış, 13 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kişisel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik çalışmalarımız, Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızın işbirliğiyle hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

