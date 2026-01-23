Tunceli\'de Terör Propagandası Operasyonu

Tunceli'de terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen sanal devriye çalışmaları kapsamında PKK terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirilmiş, PKK/KCK silahlı terör örgütü güdümünde yayın yapan N.C. isimli internet sitesi üzerinden "Dersim ve Amed'de Rojava İçin Yazılama" konu başlığı altında bir yazı paylaşılarak kentte yasa dışı pankart açıldığı ve bu eyleme dair görsellerin paylaşıldığı tespit edilmişti.

Terörle Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda söz konusu eylemleri gerçekleştiren 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile 3 plastik tüp yağlı boya ve örgütsel olduğu değerlendirilen not ve dergiler ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 1'i yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. - TUNCELİ