Tunceli'de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi

19.06.2022 13:58
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında Ali Boğazı bölgesindeki arazide özel eğitimli köpeklerle arama yaptı.

Güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 6 sığınağı tespit etti.

Sığınaklarda 500 biksi mühimmatı, 187 M-16 mühimmatı, 240 kalaşnikof mühimmatı, 3 antitank roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, kanas dürbünü, 5 kilogram patlayıcı, 2 gece ve 2 gündüz görüş dürbünü, küçük tüp, 2100 metre kablo, 30 metre infilak fitili, 5 litre mazot, bir uyku tulumu, 15 kilogram şeker, 5 kilogram pirinç, 7 kilogram tütün, 5 kilogram salça ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

YORUMLAR
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Tunceli'de 6 sığınak içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi Tunceli'de 6 sığınak içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi Tunceli'de karne alan öğrenciler için jandarma ekipleri etkinlik düzenlendi Tunceli'de karne alan öğrenciler için jandarma ekipleri etkinlik düzenlendi
Kaynak: AA

Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi - Son Dakika
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