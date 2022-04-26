Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen iki sığınak imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen iki sığınak imha edildi

26.04.2022 20:32
Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen iki sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı saptanan iki sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı saptanan iki sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3 büyük tüp, 7 küçük tüp, 2 akımölçer, 5 ampul, 70 ağrı kesici hap ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri sığınakları kullanılmaz hale getirdi.

Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen iki sığınak imha edildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen iki sığınak imha edildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen iki sığınak imha edildi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tunceli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen iki sığınak imha edildi - Son Dakika


Son Dakika
20:31 Taksim'de Gezi Parkı davasında çıkan kararlar protesto edildi
20:25 İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı!
20:20 Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti
20:09 Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için ekibini hazırlıyor!
19:48 Vitor Pereira'yı mumla aratacak bir hoca gündemde
19:43 Mersin'de özel bir kreşte skandal görüntüler! Öğrencilere zorla yemek yediren bakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
19:39 Manisa'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
19:14 Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması geldi!
19:13 "Türkiye'nin ömrü de uzun değildir" açıklamasında bulunan HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma başlatıldı!
18:14 Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir Mehmetçiğimiz şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 21:10:17. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen iki sığınak imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement