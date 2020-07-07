- Tunceli'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

- Tunceli'de trafik kazası: 3 yaralı

- Tunceli'de trafik kazası: 3 yaralı Tunceli meydana gelene trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

- Tunceli'de trafik kazası: 3 yaralı

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TUNCELİ - Tunceli meydana gelene trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli- Pülümür Karayolu Ağlayan Kayalar mevkiinde bulunan 8. Çığ Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. D. yönetimindeki 25 HA 065 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ö.F.D. idaresindeki 24 EN 823 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Pülümür, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:40 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Tunceli'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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