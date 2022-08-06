Sığınakta yapılan aramada hızar motoru, 2 voltmetre cihazı, 150 metre elektrik kablosu, 20 büyük pil, 2 piknik tüpü, yazıcı, 10 spor ayakkabı, 5 sırt çantası, tüplü ocak, soba, 10 şemsiye, 400 metre branda, 300 metre sera naylonu, 20 el feneri, 15 kilo tütün, 10 kilo toz deterjan, 250 tükenmez kalem ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi - Son Dakika

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