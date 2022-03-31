Son dakika haberleri! Ovacık ilçesinde teröristlerce kullanılan mağara imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Ovacık ilçesinde teröristlerce kullanılan mağara imha edildi

31.03.2022 19:00

Son dakika haberleri: Tunceli'nin Ovacık ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda silah mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda silah mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide özel eğitimli köpeklerle arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir mağara tespit etti.

Mağarada yapılan aramada, 2 kilogram plastik patlayıcı, 150 M-16 mühimmatı, 10 kalaşnikof mühimmatı, 7 el bombası fünyesi, el telsizi, dürbün, 50 metre elektrik kablosu, 120 büyük pil, 150 kalem pil, pil bloğu, kamera, güneş paneli, fotoğraf makinası, güç kaynağı, radyo, 15 serum, 210 enjektör iğnesi, 100 litre mazot, 40 çift eldiven, 500 metre sera naylonu, 1000 metre çamaşır ipi, 40 çift çorap, 20 battaniye, ocak, 30 çakmak, 4 küçük tüp, 50 kilogram toz şeker, 20 kilogram tuz ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri malzemelere el koyduktan sonra mağarayı kontrollü olarak imha etti.

Son dakika haberleri! Ovacık ilçesinde teröristlerce kullanılan mağara imha edildi
Son dakika haberleri! Ovacık ilçesinde teröristlerce kullanılan mağara imha edildi
Son dakika haberleri! Ovacık ilçesinde teröristlerce kullanılan mağara imha edildi
Son dakika haberleri! Ovacık ilçesinde teröristlerce kullanılan mağara imha edildi

YORUMLAR
500
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ovacık ilçesinde teröristlerce kullanılan mağara imha edildi - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:57 Kadın polisi 100 metre otomobilin kaputunda sürükledi! Korku dolu anlar kayıttaydı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 20:06:27. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ovacık ilçesinde teröristlerce kullanılan mağara imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement