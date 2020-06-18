Tunceli Valisi olarak atanan Özkan, Tatvan'dan uğurlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Tunceli Valisi olarak atanan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, yeni görev yerine dualarla uğurlandı.

Özkan'ı uğurlamak için kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları, muhtar, esnaf ve çok sayıda vatandaş kaymakamlık binası önüne geldi.

Kaymakamlık önünde toplanan ve sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlarla vedalaşan Özkan, yaklaşık 4 yıl Tatvan'da görev yaptığını ve bu süre zarfından hiçbir sorun yaşamadığını söyledi.

Tatvan'da güzel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"İlk dua ve besmeleyle başladığımız bu yolda rabbim bize Tatvan'ımız için bir dakikayı bile boşa nasip etmesin demiştik. Bu doğrultuda çalıştık. Görevimizi sürdürürken ailemizi ihmal ettik, mesai arkadaşlarımız da haliyle ailelerini ihmal ettiler ve onlardan da helallik istiyoruz. Bu görevi bize layık gören sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın İçişleri bakanımıza teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun."

Tunceli'ye gitmek için ilçeden ayrılan Kaymakam Özkan, dualarla uğurlandı.

Uğurlama törenine Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ile Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de katıldı.