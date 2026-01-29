Tuncer'den Yavaş'a Su Kesintisi Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tuncer'den Yavaş'a Su Kesintisi Tepkisi

29.01.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, Yavaş'ın su kesintileriyle ilgili görüşlerini eleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın kentteki su kesintilerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Tuncer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın gençlerle bir araya geldiği bir programda "kendi evinde hiç su kesintisi olmadığı, oturduğu apartmanda su deposunun bulunduğu ve Ankara'daki büyük çoğunluğun su sıkıntısı çekmediğine" yönelik ifadelerini eleştirdi.

Paylaşımında, "Oturduğunuz apartman da apartmanın daire sayısı da apartmanın su deposu da Ankaralıları değil, sizi ilgilendirir." ifadesini kullanan Tuncer, şunları kaydetti:

"Ne güzel, ne kadar şanslısınız sularınız kesilmiyormuş Mansur Yavaş. Anlaşılıyor ki belediye hizmetinden kesintisiz istifade ediyorsunuz. Fakat her Ankaralı vatandaşımız sizin kadar şanslı değil, belediyecilik hizmeti alamıyor. Gençlerin haykırdığı gerçeği bir kez daha söyleyelim, belli ki hala farkında değilsiniz. Size 'sular kesik' dendiğinde, bunun bir belediyecilik sorunu olduğunu dahi anlayamayacak kadar meseleden uzaksınız. Sizin evde sular aksa da Ankara'da su kesintisi var Mansur Bey. Açıklamanıza bakılırsa bunun da sorumlusu apartman yöneticileri galiba. Apartman yöneticileri, lütfen Mansur beyden özür dileyiniz. Belli ki su deposu olmayan ve planlı su kesintisi yaşayan apartmanların bir kastı var. Evlerin musluklarından sürekli suların akması için günde en az iki, üç saat su kesintisi gerekiyormuş. Bu kadarcık fedakarlık da yapılmıyorsa kabahat de belediyenin olamaz ama değil mi. Bu anlayışa kalırsa o su depolarını dolduracak su da bulunamayacak."

Kaynak: AA

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuncer'den Yavaş'a Su Kesintisi Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Kolombiya’da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu Kolombiya'da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu
İzmir’de evde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de evde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti
Esat Yontunç’un test sonucu negatif çıktı Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı

20:15
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
20:01
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
19:59
Van ve Ağrı’da sokaklar karıştı Çok sayıda kişi gözaltında
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
19:41
Dünyada bir ilk Altın Sokak’ı resmen tanıttılar
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
19:21
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak
19:19
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 20:50:10. #7.11#
SON DAKİKA: Tuncer'den Yavaş'a Su Kesintisi Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.