Tünektepe 790 Bin Kişiyi Ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik Projesi, hizmete girdiği günden bu yana 90 bini yabancı turist olmak üzere 790 bin kişiyi zirveye taşıdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik Projesi, hizmete girdiği günden bu yana 90 bini yabancı turist olmak üzere 790 bin kişiyi zirveye taşıdı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şubat 2017'de 'Ayaklarınız yerden kesilecek' sloganıyla hizmete açılan Tünektepe Teleferik Projesi bugüne kadar 790 bin kişiyi zirveye taşıdı. Yaklaşık 90 bin yabancı turistin de yararlandığı Tünektepe Teleferik Projesi Antalya'nın yeni çekim merkezi oldu. Yaz kış ziyaretçi akınına uğrayan Tünektepe, Antalyalıların yanı sıra kente gelen ziyaretçilerin görüp gitmediği bir destinasyon haline geldi. Teleferikle Sarısu'dan 605 rakımlı zirveye 9 dakikada ulaşım sağlıyor. Zirvede yer alan Teleferik kafe ve Yörük çadırında sunulan bir birinden güzel lezzetli menüleriyle ve eşsiz manzarasıyla misafirlere unutulmaz anlar yaşatıyor.



Unutulmaz lezzetlerin adresi



Ziyaretçilerin keyifle zaman geçirdiği bir yaşam merkezine dönüşen Tünektepe'de kahvaltı hizmeti de sunuluyor. Misafirler, kişi başı 20 TL'lik bir fiyatla mavinin en güzel tonlarının göz alıcı güzelliği eşliğinde serpme kahvaltının keyfini çıkarıyor. Aynı zamanda Yörük Kültürünün yaşatıldığı kıl çadırların yer aldığı alanda Torosların heybetli manzarası konukları tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Saç üzerinde pişirilen gözleme, bazlama ve tahinli katmerler konukların damaklarında unutulmaz bir lezzet bırakıyor. İsteyen ziyaretçiler içerikli kahvaltı tabakları da sipariş edebiliyor.



Muhteşem manzara



Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET AŞ. tarafından işletilen Tünektepe Sosyal Tesisleri, Antalya'nın simge mekanlarından biri oldu. 1706 metre uzunluğundaki teleferik hattında 36 kabinle saate 1200 kişi zirveye taşınıyor. Tünektepe'den muhteşem Antalya manzarasını izlemek isteyen vatandaşlar teleferikten faydalanabiliyor. Misafirler Sosyal Tesis içindeki ana restoranda pizza, makarna, salata, köfte, hamburger menülerinden de en uygun fiyatlarla yararlanabiliyor. Güney terasta yer alan içecek bölümünde dondurma, süt mısır, karlama ve tüm dünya kahvelerinin olduğu zengin bir menü sunuluyor. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi

Trabzonspor, ADO Den Haag'ı 3-1 ile Geçti

Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu

Son Dakika! Hazine, Dolar Cinsi Tahvil İhracı İçin 3 Bankaya Yetki Verdi