Tunus Cumhurbaşkanı Said, tepkilere neden olan yeni anayasa taslağını savundu - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, tepkilere neden olan yeni anayasa taslağını savundu

05.07.2022 11:10
Tunus Cumhurbaşkanı Said, tepkilere neden olan yeni anayasa taslağını savundu

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni anayasa taslağının hak ve özgürlükleri garanti altına aldığını savunarak Tunus halkını 25 Temmuz'daki referanduma katılmaya çağırdı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni anayasa taslağının hak ve özgürlükleri garanti altına aldığını savunarak Tunus halkını 25 Temmuz'daki referanduma katılmaya çağırdı.

Said, Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajında yeni anayasa taslağını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanının yetkilerini artırdığı ve cumhurbaşkanı üzerinde herhangi bir kontrol mekanizması öngörmediği gerekçesiyle tepkilere neden olan anayasa taslağını savunan Said, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Devrimin ruhunu ifade eden, hak ve özgürlükleri garanti altına alan ve koruyan anayasa taslağına 25 Temmuz'da düzenlenecek referandumda halkımızın 'evet' oyu vermesini bekliyoruz. Referandumda evet deyin ki, devlet zafiyete uğramasın ve devrimin hedeflerine ulaşıncaya kadar görevine devam edebilsin."

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da referanduma sunulacak yeni anayasa taslağı 30 Haziran'da kamuoyuna duyurulmuştu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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