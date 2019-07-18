Son Dakika Haberleri: Tunus'ın ilk eşcinsel cumhurbaşkanı adayı Münir Batur euronews'e konuştu: Olumlu tepkiler aldım
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Tunus'ın ilk eşcinsel cumhurbaşkanı adayı Münir Batur euronews'e konuştu: Olumlu tepkiler aldım

50 dakika önce

Tunus'ta eşcinsel olduğunu gizlemeyen ilk cumhurbaşkanı adayı olan Münir Batur seçim kampanyası sırasında çoğunlukla olumlu tepkiler aldığını belirtti

Tunus'ın ilk eşcinsel cumhurbaşkanı adayı Münir Batur euronews'e konuştu: Olumlu tepkiler aldım, System.String[]
Tunus'ta eşcinsel olduğunu gizlemeyen ilk cumhurbaşkanı adayı olan Münir Batur seçim kampanyası sırasında çoğunlukla olumlu tepkiler aldığını söyledi.

Ülkede sömürge döneminden kalma kanunlara göre eşcinsel ilişkiye girmek yasak ve üç yıla kadar hapis cezası bulunuyor. 48 yaşındaki avukat 2013 yılında livata suçlamasıyla 3 hapis cezası aldı ve başında bulunduğu Shams isimli LGBT hakları savunucusu grup sık sık kapatılma tehdidiyle karşılaşıyor. Buna rağmen başkanı olduğu Liberal Parti'nin oy oranı çok düşük olsa da Batur kasım ayındaki seçimlerde aday olabilmesi için gerekli olan 10 binin çok üzerinde imzayı toplamış durumda.
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Euronews, Tunus, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:52 
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