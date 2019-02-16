Son Dakika Haberleri: Tunus, Libya'da Kaçırılan Vatandaşlarının Salıverilmesini İstedi

Tunus, Libya'da Kaçırılan Vatandaşlarının Salıverilmesini İstedi

1 saat önce

Tunus, Libya'nın Ez-Zaviye kenti yakınlarında geçen perşembe silahlı kişilerce kaçırılan 14 Tunuslunun salıverilmesi için Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) çağrıda bulundu.

Tunus, Libya'da Kaçırılan Vatandaşlarının Salıverilmesini İstedi, System.String[]
Tunus, Libya'nın Ez-Zaviye kenti yakınlarında geçen perşembe silahlı kişilerce kaçırılan 14 Tunuslunun salıverilmesi için Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) çağrıda bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile Libyalı mevkidaşı Muhammed et-Tahir es-Seyyale, 55. Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geldi.

Cihinavi, görüşme sırasında UMH'ye, geçen perşembe kaçırılan 14 Tunuslunun serbest bırakılması için çalışma çağrısı yaptı.

Seyyale ise hükümetin kaçırma olayını takip ettiğini belirtti ve Libya makamlarının kaçırılanların salıverilmesiyle ilgili yürüttüğü çalışmalarla ilgili Cihinavi'ye bilgi verdi.

Dışişleri bakanlarının görüşmesinde ayrıca, Libya'daki siyasi süreçle ilgili son gelişmeler ve Tunus'ta ilerleyen günlerde düzenlenmesi planlanan Libya Tunus Yüksek Ortak Komitesi toplantısı ele alındı.

Tunus yerel basınında cuma günü, Zaviye'deki silahlı bir grubun 12'si petrol rafinerisinde çalışan 14 Tunuslu işçiyi kaçırdığı haberi yer almıştı. Silahlı grubun bu eylemi, bir Libyalıya Tunus'ta hapis cezası verilmesine tepki olarak gerçekleştirdiği bildirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:59 Kaynak: AA

Münih, Libya, Tunus, Güncel
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