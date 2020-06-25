Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'den milletvekillerine sükunet çağrısı - Son Dakika

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'den milletvekillerine sükunet çağrısı

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, milletvekillerine çekişmeleri aşma ve sükunet çağrısında bulundu.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, milletvekillerine çekişmeleri aşma ve sükunet çağrısında bulundu.

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Tunus Meclisinin Genel Kurulu'nda, Başbakan İlyas el-Fahfah hükümetinin 100 günlük icraatlarını değerlendirmek üzere oturum düzenlendi.

Burada konuşan Gannuşi, milletvekilleri arasında son günlerde artan gerginliklere işaret ederek, "Tüm milletvekillerini çekişmeleri aşmaya ve sükunete davet ediyorum. Görüş farklılıkları gereklidir, güç unsuru olarak ona ihtiyacımız var ancak bunun dışlamayı derinleştirecek ve ulusal çabaların dağılmasına neden olacak çatışmaya ve çekişmeye dönüşmemesi gerekir." dedi.

Gannuşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelişmekte olan demokrasiye karşı esnek davranmak herkesin görevidir ve yükü paylaşmak da ulusal sorumluluğun özündendir. Halkımız yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı nasıl birlikte mücadele ettiyse onun etkilerine karşı da aynı hamaset ve birlik içinde mücadele verilmelidir."

Ortak çalışmadan başka seçeneklerinin olmadığını vurgulayan Gannuşi, Kovid-19 salgınının yol açtığı sağlık tehditlerini bu ortak çabayla aşmayı başardıklarını söyledi.

Tunus parlamentosu oturumları, son dönemde farklı grupların milletvekilleri arasında gerginlik ve çekişmelere sahne oluyor.

Meclis Başkanı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:55 Kaynak: AA

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