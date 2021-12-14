Tunus'ta Anayasa uzmanından Cumhurbaşkanı Said'in erken seçim ve referandum kararına tepki - Son Dakika

Tunus'ta Anayasa profesörü Cevher bin Mübarek, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, "tüm siyasi partileri ve ulusal kuruluşları ihanetle suçlayarak sindirmeye" çalıştığını söyledi.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin önde gelen üyelerinden insan hakları aktivisti Prof. Dr. Bin Mübarek, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video görüntüsüyle Cumhurbaşkanı Said'in dünkü ulusa sesleniş konuşması ve aldığı son kararları değerlendirdi.

Bin Mübarek, "Cumhurbaşkanı Said, tüm partileri ve ulusal kuruluşları ihanetle suçlayarak hedef alan ve gözdağı veren sindirmeye yönelik bir konuşma gerçekleştirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Said'in Meclisi donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz kararlarını "darbe" olarak niteleyen Bin Mübarek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Said, darbenin devamı olarak atacağı adımları tarih tarih açıkladı. Seçim tarihi olarak belirlediği 17 Aralık 2022 tarihine kadar ülke olağanüstü kararlar ile yönetilmeye devam edecek."

Anayasa profesörü Bin Mübarek, çevrim içi yapılması planlanan ulusal diyaloğun başarılı olamayacağını savunarak, "ulusal diyalog sürecine sadece Cumhurbaşkanı'nın destekçilerinin katılacağına, diğer siyasi görüşlerin ve fikirlerin değerlendirilmeyeceğine inandığını" söyledi.

Darbeye direnmeye devam edeceklerini vurgulayan Bin Mübarek, "Tunus halkı, ülkemizdeki geçiş sürecine ilişkin reform sürecine katılmak için isyan etmeli. Zeynel Abidin Bin Ali'ye karşı yapıldığı gibi 17 Aralık ile 14 Ocak tarihleri arasında Tunus sokakları darbeye karşı gösterilerimize sahne olacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said'in referandum ve erken seçim kararı

Devlet televizyonunda dün yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında Said, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için Anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlar" doğrultusunda çalışmalarını dondurduğu Meclisin ise 17 Aralık 2022'de yapılacak erken genel seçimlere kadar kapalı kalacağını söyledi.

Said, ülkede Ocak 2022'de "ulusal diyalog" sürecinin başlatılacağını, çevrim içi ortamda yapılacak diyalog sürecinin 20 Mart'a kadar devam edeceğini kaydetmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı.

Bu kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Ülkedeki krizden çıkılması için birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu uzun süredir geniş kapsamlı "ulusal diyalog" çağrısı yapıyor.