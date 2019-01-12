Tunus'ta Kar Yağışı (1)
1 saat önce
Tunus'un kuzeyindeki Cendube vilayetinde yer alan Ain Draham kentinde kar yağışı etkili oldu.
Tunus
'un kuzeyindeki Cendube vilayetinde yer alan Ain Draham kentinde kar yağışı etkili oldu. Kar
yağışını fırsata çeviren çocuklar, oyun oynayarak güzel vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar ise karlı havada hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:48 Kaynak: AA
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