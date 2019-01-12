Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Kar Yağışı (1)

Tunus'ta Kar Yağışı (1)

1 saat önce

Tunus'un kuzeyindeki Cendube vilayetinde yer alan Ain Draham kentinde kar yağışı etkili oldu.

Tunus'un kuzeyindeki Cendube vilayetinde yer alan Ain Draham kentinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, oyun oynayarak güzel vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar ise karlı havada hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:48 Kaynak: AA

Tunus, Kar, Güncel
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