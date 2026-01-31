Tunus'ta Kimya Tesisi İçin 110 Milyon Dolar Fon

Tunus'un Gabes kentinde çevre kirliliğine yol açan kimya tesisi için Afrika Kalkınma Bankasının (AfDB) fon sağlanacağı bildirildi.

Afrika Kalkınma Bankasından yapılan açıklamada, Tunus Kimya Kompleksi'nin çevre bakımını destekleyen projeye 110 milyon dolarlık finansman desteği sağlanacağı belirtildi.

Söz konusu kaynağın; Gabes, Sıhira ve Midilla bölgelerindeki sanayi tesislerinin hava kirliliğini sürdürülebilir şekilde azaltmaya, enerji ve işletmenin performansını geliştirmeye katkı sağlaması amacıyla yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Afrika Kalkınma Bankası Kuzey Afrika Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Malinne Blomberg, "Bu proje, sanayinin verimliliği ile çevrenin korunması arasında denge kurarak yerel halkın yaşam koşullarını iyileştirmenin yanı sıra Tunus'un stratejik endüstrilerinin çevre dostu yöntemle modernizasyonunu desteklemekteki kararlılığımızı yansıtmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Blomberg projenin, Tunus makamlarıyla ortaklaşa yürütülen ve daha rekabetçi, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir sanayileşmeyi hedefleyen "2035 Sanayi ve Yenilik Stratejisi"nin bir parçası olduğunu kaydetti.

Tunus'ta kimyasal kirlilik protestoları

Gabes kentinin yaklaşık 18 bin kişinin ikamet ettiği Şati es-Selam bölgesinde bulunan ve kent merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta yer alan kimya tesisinde fosfat arıtma üniteleri bulunuyor. Tesis, kentte kimyasal kirliliğe neden oluyor.

Bölgede bir grup öğrenci, eylül ayında kimya tesisine ait ünitelerden yayılan gaz nedeniyle nefes darlığı yaşamıştı.

Gabes'te kimyasal kirlilik nedeniyle binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlenmişti.

Artan tepkiler üzerine Tedarik ve İskan Bakanı Salah Zuvvari, 20 Ekim'de parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin bu soruna "acil ve istisnai" çözümler getireceğini söylemiş, Cumhurbaşkanı Kays Said de kimyasal kirliliğin sona erdirilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.