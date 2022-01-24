Tunus'ta Nahda Hareketi yargıya yönelik baskıdan endişeli - Son Dakika

Tunus'taki Nahda Hareketi, "yürütmenin yargı üzerinde egemenlik kurma girişimlerine" ve "yargıya yönelik baskılara" tepki gösterdi.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, yargı mensuplarına ve kurumlarına yönelik baskı iddialarıyla ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, "Yürütme erkinin yargı üzerinde egemenlik kurma girişimlerini kabul etmiyoruz. Yüksek Yargı Konseyine (YYK) yönelik baskıyı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki demokratlara yargı erkinin yanında yer alma çağrısı yapılan açıklamada, "Darbe karşıtlarına karşı kullanılmak istenen yargı kurumlarını desteklemeye devam edeceğiz. YYK'nin yıpratılması ve feshedilmesi ima edilen açıklamaları endişeyle izliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 19 Ocak'ta yapılan açıklamada, ülkede yargının işleyişini sağlayan YYK üyelerine kanunlarla tanınan birtakım imtiyazların kaldırıldığı duyurulmuştu.

İmtiyazların kaldırılmasının ardından YYK'den yapılan açıklamada, "Konseyin baskılara boyun eğmeyeceği ve görevine devam edeceği" belirtilmişti.

"İçişleri Bakanı görevden alınsın" çağrısı

Öte yandan Nahda Hareketinin açıklamasında, 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in protesto edildiği gösteride yaralanan Rıza Buziyan'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya da değinildi.

Açıklamada, "Buziyan'ın ölümünden sorumlu olan İçişleri Bakanı Tevfik Şerafettin'in görevden alınması ve gösteriye katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan eylemcilerin serbest bırakılması" çağrısı yapıldı.

? 14 Ocak gösterileri

Tunuslu muhalifler, 2011'deki devrimin yıl dönümü olan 14 Ocak'ta düzenledikleri gösterilerle, Cumhurbaşkanı Said'in parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdığı "olağanüstü" kararlarını protesto etmişti.

Başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ne girmeye çalışan göstericilere, güvenlik güçleri tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, onlarca gösterici de gözaltına alınmıştı. Gözaltındakilerden çoğu daha sonra serbest bırakılırken 6 gösterici ise tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in protesto edildiği eylemde yaralanan gösterici Buziyan'ın 19 Ocak'ta hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi Bilgi ve İletişim Bürosu, olaya ilişkin açıklamasında şu bilgilere yer vermişti:

"Başkent Tunus'un merkezinde, 14 Ocak Cuma günü vücudunda herhangi bir şiddet belirtisi olmayan ve baygın halde bulunan şahsın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemede, merhumun vücudunda gözle görülür herhangi bir şiddet belirtisi olmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi."