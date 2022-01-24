Üye Girişi
Tunus'ta Nahda Hareketi yargıya yönelik baskıdan endişeli - Son Dakika

Tunus'ta Nahda Hareketi yargıya yönelik baskıdan endişeli

24.01.2022 16:52
Tunus'ta Nahda Hareketi yargıya yönelik baskıdan endişeli

Tunus'taki Nahda Hareketi, "yürütmenin yargı üzerinde egemenlik kurma girişimlerine" ve "yargıya yönelik baskılara" tepki gösterdi.

Tunus'taki Nahda Hareketi, "yürütmenin yargı üzerinde egemenlik kurma girişimlerine" ve "yargıya yönelik baskılara" tepki gösterdi.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, yargı mensuplarına ve kurumlarına yönelik baskı iddialarıyla ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, "Yürütme erkinin yargı üzerinde egemenlik kurma girişimlerini kabul etmiyoruz. Yüksek Yargı Konseyine (YYK) yönelik baskıyı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki demokratlara yargı erkinin yanında yer alma çağrısı yapılan açıklamada, "Darbe karşıtlarına karşı kullanılmak istenen yargı kurumlarını desteklemeye devam edeceğiz. YYK'nin yıpratılması ve feshedilmesi ima edilen açıklamaları endişeyle izliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 19 Ocak'ta yapılan açıklamada, ülkede yargının işleyişini sağlayan YYK üyelerine kanunlarla tanınan birtakım imtiyazların kaldırıldığı duyurulmuştu.

İmtiyazların kaldırılmasının ardından YYK'den yapılan açıklamada, "Konseyin baskılara boyun eğmeyeceği ve görevine devam edeceği" belirtilmişti.

"İçişleri Bakanı görevden alınsın" çağrısı

Öte yandan Nahda Hareketinin açıklamasında, 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in protesto edildiği gösteride yaralanan Rıza Buziyan'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya da değinildi.

Açıklamada, "Buziyan'ın ölümünden sorumlu olan İçişleri Bakanı Tevfik Şerafettin'in görevden alınması ve gösteriye katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan eylemcilerin serbest bırakılması" çağrısı yapıldı.

? 14 Ocak gösterileri

Tunuslu muhalifler, 2011'deki devrimin yıl dönümü olan 14 Ocak'ta düzenledikleri gösterilerle, Cumhurbaşkanı Said'in parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdığı "olağanüstü" kararlarını protesto etmişti.

Başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ne girmeye çalışan göstericilere, güvenlik güçleri tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, onlarca gösterici de gözaltına alınmıştı. Gözaltındakilerden çoğu daha sonra serbest bırakılırken 6 gösterici ise tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in protesto edildiği eylemde yaralanan gösterici Buziyan'ın 19 Ocak'ta hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi Bilgi ve İletişim Bürosu, olaya ilişkin açıklamasında şu bilgilere yer vermişti:

"Başkent Tunus'un merkezinde, 14 Ocak Cuma günü vücudunda herhangi bir şiddet belirtisi olmayan ve baygın halde bulunan şahsın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemede, merhumun vücudunda gözle görülür herhangi bir şiddet belirtisi olmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi."

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Yargı, Tunus, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Nahda Hareketi yargıya yönelik baskıdan endişeli - Son Dakika


Petrol istasyonuna giren hırsızlar, 15 yaşındaki istasyon çalışanını öldürdü Petrol istasyonuna giren hırsızlar, 15 yaşındaki istasyon çalışanını öldürdü         
16:51
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin iddiasına yanıt: Öyle bir konu yok! Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin iddiasına yanıt: Öyle bir konu yok!         
16:35
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Kalp Yarası dizisinde neler olacak? Sancakzade Konağı'ndaki yeni düzen neleri değiştirecek? Kalp Yarası dizisinde neler olacak? Sancakzade Konağı'ndaki yeni düzen neleri değiştirecek?         
15:51
Üç Kuruş dizisinde bugün neler olacak? Leyla, Efe'nin polisliği bırakmadığını öğrendi mi? Üç Kuruş dizisinde bugün neler olacak? Leyla, Efe'nin polisliği bırakmadığını öğrendi mi?         
15:23
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
16:35 Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin iddiasına yanıt: Öyle bir konu yok!
16:26 Yasak Elma'da bugün neler olacak? Yıldız ve Doğan'ın planı işe yarayacak mı?
16:22 İstanbul Bahçeşehir'de durum vahim! Kar nedeniyle araçlar yollarda kaldı, belediye ekipleri ortada yok
16:15 Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım
16:10 Almanya'da konferansa silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralı, saldırgan öldürüldü
15:56 Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi
15:56 Sinan Akçıl, Müge Anlı fanı çıktı: Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın!
15:50 Kalp Yarası dizisinde neler olacak? Sancakzade Konağı'ndaki yeni düzen neleri değiştirecek?
15:42 Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis
15:42 AK Partili Yasin Aktay: Sezen Aksu bu kadar tepkiyi hak etmedi...
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 17:00:18. #1.12#
SON DAKİKA: Tunus'ta Nahda Hareketi yargıya yönelik baskıdan endişeli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement