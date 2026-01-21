Tunus'ta Sel Felaketi: 5 Ölü

Tunus'ta dünden beri etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.

Tunus Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 vilayette eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu vilayetlerde ilk, orta, lise ve üniversitelerin bugün tatil edildiği kaydedildi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü de dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5'e ulaştığını duyurdu.

Tunuslu yetkililer, ülkenin bazı bölgelerinde sel nedeniyle yolların ulaşıma kapandığını açıkladı.

Tekneleri alabora olan 4 balıkçı kayıp

Öte yandan Monastir vilayeti açıklarında tekneleri alabora olan 4 balıkçının kaybolduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Monastir Bölge Çiftçiler Birliği Başkanı Muhammed Dargim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün 5 balıkçının tekneyle denize açıldığını, olumsuz hava şartları nedeniyle teknelerinin alabora olduğunu söyledi.

Dargim, balıkçılardan birinin kendi imkanlarıyla kurtulduğunu, kaybolan 4 balıkçıyı bulmak için arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

Tunus'ta dün sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.