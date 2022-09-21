Nahda hareketi lideri Gannuşi, Terörle Mücadele Şubesi'ne ifade verdi - Son Dakika
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Nahda hareketi lideri Gannuşi, Terörle Mücadele Şubesi'ne ifade verdi

21.09.2022 10:54

Tunus'taki Ulusal Terör Suçlarını Araştırma Merkezi çevresinden detaylar Nahda hareketi lideri Gannuşi'nin vatandaşları selamlaması Gannuşi'nin savunma ekibinde yer alan Samir Dilo'nun konuşması TUNUS - Tunus'ta feshedilen Meclisin Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi,...

Tunus'taki Ulusal Terör Suçlarını Araştırma Merkezi çevresinden detaylar

Nahda hareketi lideri Gannuşi'nin vatandaşları selamlaması

Gannuşi'nin savunma ekibinde yer alan Samir Dilo'nun konuşması TUNUS - Tunus'ta feshedilen Meclisin Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, hakkında "çatışma bölgelerine Tunuslu gençlerin gönderildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında başkent Tunus'taki Ulusal Terör Suçlarını Araştırma Merkezi'nde ifade verdi. Gannuşi, ifade vermesinin ardından bölgeden ayrıldı.

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Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Araştırma, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nahda hareketi lideri Gannuşi, Terörle Mücadele Şubesi'ne ifade verdi - Son Dakika

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