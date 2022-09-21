Nahda hareketi lideri Gannuşi, Terörle Mücadele Şubesi'ne ifade verdi

Tunus'taki Ulusal Terör Suçlarını Araştırma Merkezi çevresinden detaylar
Nahda hareketi lideri Gannuşi'nin vatandaşları selamlaması
Gannuşi'nin savunma ekibinde yer alan Samir Dilo'nun konuşması TUNUS - Tunus'ta feshedilen Meclisin Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, hakkında "çatışma bölgelerine Tunuslu gençlerin gönderildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında başkent Tunus'taki Ulusal Terör Suçlarını Araştırma Merkezi'nde ifade verdi. Gannuşi, ifade vermesinin ardından bölgeden ayrıldı.
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