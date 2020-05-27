Tunus'un sembollerinden Habib Burgiba Caddesi salgının izlerini silmeye çalışıyor - Son Dakika

Tunus'un başkentindeki sembol mekanlardan Habib Burgiba Caddesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi bir süredir gömüldüğü sessizlikten yavaş yavaş çıkarak eski canlı ve hareketli günlerine dönmeye başladı.

Ülkede her dönemde rejim karşıtı gösterilerin adresi olmuş, devrimin sembollerinden ve Tunusluların deyimiyle "başkent Tunus'un kalbinin attığı nokta" olan Habib Burgiba Caddesi, 2 ayı aşkın süredir devam eden sessiz günlerin ardından salgınının etkilerini üzerinden atmaya çalışıyor.

Pandemi sürecinde kepenklerini kapatan dükkanların yavaş yavaş müşteri kabul etmeye başlamasıyla cadde de eski yüzlerine ve müdavimlerine kavuştu.

Salgın, Habib Burgiba Caddesi'ni ruhsuzlaştırdı

Salgın öncesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan, insanların dinlendiği, meşhur naneli çayları yudumladığı veya büyük İslam tarihçisi ve sosyoloğu İbni Haldun heykeli ya da Tunus Katedrali önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği bir yer olan cadde, bu süreçte adeta ruhunu kaybetti.

Tunus'ta 22 Mart'tan 3 Mayıs'a kadar uygulanan genel karantina uygulamasının 4 Mayıs'tan itibaren gevşetilmesi ve bazı sektörlerin çalışmalarına yeniden başlamasıyla birlikte Habib Burgiba Caddesi de yeniden canlandı.

Salgın tam olarak sona ermediği için kahve içmek ya da yiyecek bir şeyler satın almak için caddeki lokanta ya da kafelere gelenler, maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uymayı elden bırakmadı.

Tunus hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi önlem almıştı. Bu kapsamda 22 Mart'ta ülke genelinde genel karantina uygulaması başlatılmış, daha sonra buna ek olarak gıda ürünleri satan dükkanlar dışında tüm mağazalar ile kuaför ve berberlerin kapatılması kararı alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarındaki gerilemenin ardından mayıs ayının başlarında, alınan önlemler hafifletilmeye başlanmıştı.